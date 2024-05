Borussia Dortmund: Schmelzer wird Co-Trainer in U23

Vor knapp zwei Jahren beendete Marcel Schmelzer seine Karriere als aktiver Fußballprofi. Inzwischen ist er in der Nachwuchsabteilung des BVB tätig, geht jetzt aber den nächsten Schritt.

Ex-Profi Marcel Schmelzer wird in der kommenden Saison als Co-Trainer für die U23 von Borussia Dortmund an der Seitenlinie stehen. Das hat der Verein am Freitag mitgeteilt. Bislang war Schmelzer Co-Trainer der U17-Mannschaft des BVB in der B-Jugend-Bundesliga.

Für den neuen Dortmunder Sport-Geschäftsführer Lars Ricken ist das ein logischer Schritt: «Wir wollen nicht nur unsere Spieler, sondern auch unsere Trainer weiterentwickeln. Marcel wird mit seiner großen Erfahrung im Profifußball und seiner engagierten Arbeit im Nachwuchsbereich eine erstklassige Ergänzung des Trainerstabs unserer U23 sein.» Schmelzer selbst betonte: «Mir war schon lange klar, dass ich den Schritt in den Erwachsenen-Fußball unbedingt gehen möchte.»

Schmelzer hatte seine Karriere selbst in der zweiten Mannschaft des BVB begonnen, bevor er zwischen 2008 und 2022 367 Pflichtspiele für die Dortmunder Profimannschaft absolvierte. Die U23 des BVB wird auch in der kommenden Saison in der 3. Liga mit Trainer Jan Zimmermann an den Start gehen.