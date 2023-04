Frau liegt in brennender Wohnung: Pflegedienst als Retter

Löscheinsätze: Mehrere Brände beschäftigen Feuerwehr am Osterwochenende

Ein Feuer in einem Hochhaus in Bonn, Brandstiftung in Salzkotten und eine Hochzeitsfeier, bei der Dutzende Menschen eine Kohlendioxid-Vergiftung erlitten: Die Feuerwehren hatten in NRW am Osterwochenende viel zu tun.