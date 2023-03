Polizei greift nach Raubüberfallserie bei Jugendclique zu

Göttingen: Polizei fasst Verdächtigen mehr als ein Jahr nach Überfall

Die Polizei hat einen mutmaßlichen Täter über ein Jahr nach einem Überfall gefasst. Der Verdächtige soll im Mai 2021 in Göttingen eine 53-jährige Frau auf einem Parkplatz niedergeschlagen haben - mutmaßlich aus sexuellen Motiven, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der 37 Jahre alte Beschuldigte wurde am Mittwoch in seiner Wohnung in Göttingen festgenommen und sitzt seitdem in Untersuchungshaft.