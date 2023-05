Home

Regional

Nordrhein-Westfalen

Bistum Münster : Missbrauchsvorwürfe gegen früheren Schuldirektor in Kleve

Missbrauchsvorwürfe gegen früheren Schuldirektor in Kleve

Das Bistum Münster hat Missbrauchsvorwürfe gegen einen 1991 gestorbenen Priester und ehemaligen Direktor des Stein-Gymnasiums in Kleve bekanntgegeben. Der Priester soll in mehreren Fällen Kinder sexuell missbraucht haben, hieß es am Freitag in einer Mitteilung. Das Bistum stehe in Kontakt mit drei Betroffenen, in zwei Fällen seien bereits Anerkennungszahlungen geleistet worden. Aufgrund der Berichte rechne der Interventionsbeauftragte des Bistums damit, dass es weitere Betroffene gibt, hieß es in der Mitteilung.

Die Justitia ist an einer Scheibe am Eingang zum Oberlandesgericht zu sehen. © Rolf Vennenbernd/dpa/Symbolbild

Laut der Bistumsmitteilung soll ein Betroffener dem damaligen Bischof von Münster, Reinhard Lettmann (1933-2013), etwa 1988 in einem Brief von dem Missbrauch berichtet haben. Lettmann habe darauf nicht reagiert, berichtete der Betroffene laut Mitteilung. «Der Betroffene geht davon aus, dass Bischof Lettmann die Taten vertuschen wollte», hieß es in der Bistumsmitteilung vom Freitag. Reinhard Lettmann war von 1980 bis 2008 Bischof von Münster. Ein zweiter Betroffener habe die Zahl der Missbrauchsbetroffenen auf «mindestens 13 betroffene Jungen und ein Mädchen» beziffert, hieß es in der Mitteilung. 1988 habe der 1914 geborene Priester aus gesundheitlichen Gründen um seine Entlassung gebeten, die ihm gewährt wurde. Der tatsächliche Grund für den Rücktrittswunsch seien aber Missbrauchsvorwürfe gewesen, die schon damals laut geworden seien, berichtete ein Betroffener laut Bistum.

© dpa