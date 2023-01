Vier Jahre Haft und Unterbringung nach Banküberfall mit Säge

Lützerath: Al Gore unterstützt Greta Thunbergs Klima-Protest

Der ehemalige US-Vizepräsident Al Gore hält den Protest der Klimaaktivistin Greta Thunberg in Lützerath für richtig. «Ich unterstütze ihre Bemühungen, ein Kohlebergwerk in Deutschland zu stoppen», sagte Gore am Mittwoch auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos. Es gebe eine Kluft zwischen denjenigen, die alt genug seien, um in Machtpositionen zu sitzen, und den jungen Menschen dieser Welt. Die Klimakrise verschlimmere sich schneller, als die Welt sie bewältigen könne und es müsse endlich gehandelt werden.