Bottroper Apothekerskandal: Hilfe-Antrag für Opfer möglich

Warnstreik: Postler legen Arbeit nieder: 450.000 Pakete bleiben liegen

Wer auf ein Paket oder einen Brief wartet, der sollte sich mancherorts etwas in Geduld üben: Bei der Post gab es am Donnerstag schon wieder Warnstreiks, was die Arbeit in einigen Sortier- und Zustellzentren beeinträchtigt hat.