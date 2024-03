Arbeitslosigkeit in NRW leicht gestiegen

In Nordrhein-Westfalen gab es im Februar etwas mehr Arbeitslose als im Januar. Die Regionaldirektion der Agentur für Arbeit hält den Arbeitsmarkt trotz der Konjunkturschwäche aber für «noch stabil».

Die Zahl der Arbeitslosen in Nordrhein-Westfalen ist im Februar im Vergleich zum Januar um knapp 3800 auf rund 746.000 Menschen gestiegen. Die Arbeitslosenquote sei um 0,1 Punkte auf 7,6 Prozent nach oben gegangen, teilte die Bundesagentur für Arbeit am Donnerstag in Düsseldorf mit. Vor einem Jahr lag die Quote bei 7,2 Prozent. Die Bundesagentur griff für die Statistik auf Datenmaterial zurück, das bis zum 14. Februar vorlag.

«Der leichte Anstieg der Arbeitslosigkeit im Februar liegt ganz im Rahmen des für NRW Saisonüblichen», erklärte der Vorsitzende der Geschäftsführung der Regionaldirektion NRW, Roland Schüßler. Ein leichter Anstieg der Arbeitslosigkeit ist im Februar laut Arbeitsagentur saisonüblich, weil sich viele junge Menschen nach dem Ende ihrer zwei- oder dreieinhalbjährigen dualen Berufsausbildung in den ersten Monaten des Jahres übergangsweise arbeitslos melden.

In diesem Februar sei etwas weniger Bewegung am Arbeitsmarkt zu beobachten gewesen als in wirtschaftlich stärkeren Jahren, so Schüßler weiter. «Doch der Arbeitsmarkt bleibt trotz des etwas schwierigeren wirtschaftlichen Umfeldes noch stabil und zeigt eine für die Jahreszeit übliche Entwicklung.»