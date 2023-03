Tödlicher Hauseinsturz: Anklage gegen sechs Personen

Kriminalität: Leiche in Bochumer Tiefgarage: Mann erschossen im Auto

In einer Tiefgarage in Bochum ist die Leiche eines Mannes in einem Auto entdeckt worden. Nach ersten Ermittlungen sei davon auszugehen, dass er erschossen wurde, berichtete die Polizei am Mittwoch in Bochum in Nordrhein-Westfalen. Man habe eine Mordkommission eingerichtet.