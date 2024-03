Über A42-Brücke rollen wieder Autos

Taucher in Eschweiler vermisst: Suche mit Spezialkräften

In Eschweiler nahe der Stadt Aachen wird am Blausteinsee nach einem vermissten Taucher gesucht. Wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte, war der Taucher am Sonntag nach einem gemeinsamen Tauchgang mit drei weiteren Tauchern nicht wieder aufgetaucht. Suchmaßnahmen mit Einsatzkräften der Feuerwehr und des THW wurden am Morgen eingeleitet. Sie mussten allerdings am Nachmittag aufgrund der Tiefe des Sees abgebrochen werden, so ein Sprecher der Polizei.