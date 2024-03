Telekom Baskets Bonn verpflichten Center Thiemann

Marburger Bund plant neuen Warnstreik an NRW-Unikliniken

Der Marburger Bund plant am 11. März neue Warnstreiks an Universitätskliniken bundesweit und auch in NRW. Das kündigte die Ärzte-Interessenvertretung am Freitag an. Bundesweit seien 23 Universitätskliniken zu dem ganztägigen Warnstreik aufgerufen. In Nordrhein-Westfalen geht es um die sechs Uni-Kliniken Köln, Düsseldorf, Aachen, Bonn, Essen und Münster mit zusammen rund 6000 Ärzten, wie ein Sprecher des Marburger Bundes NRW sagte.