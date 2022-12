Mann fährt bei Tempo 100 außen an Zug mit

Darmstadt-Dieburg: Betrunkener 18-Jähriger wird in Dieburg von Zug erfasst

Ein 18-Jähriger ist mit 1,6 Promille im Blut am Dieburger Bahnhof auf die Gleise gelaufen und von einem Zug erfasst worden. Er zog sich erhebliche Verletzungen am Kopf zu und wurde in ein Krankenhaus gebracht, wie die Bundespolizei am Montag mitteilte. Der 18-Jährige und sein 24 Jahre alter Begleiter wollten demnach am Samstagabend den Weg zum Bahnhof in Dieburg über die Gleise abkürzen.