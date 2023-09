Mehr Direktverbindungen von Trier und Luxemburg nach NRW

Lisa Kohl aus Luxemburg bekommt Kunstpreis Robert Schuman

Lisa Kohl aus Luxemburg ist am Sonntag in Trier mit dem Kunstpreis Robert Schuman 2023 ausgezeichnet worden. Die Jury lobte das Werk der 1988 geborenen Künstlerin als «gekonnte Verbindung von fotografischen und filmischen, plastischen und auditiven Ausdrucksformen». Kohl werfe in ihrem Schaffen «relevante Fragen über die drängenden Probleme unserer Zeit» auf, teilte die Jury zur Preisverleihung mit. Der mit 10 000 Euro dotierte Preis, der nach dem in Luxemburg geborenen französischen Politiker Robert Schuman (1886-1963) benannt ist, gilt als wichtigster Preis für zeitgenössische Kunst in der Großregion.