Techno-Classica: Oldtimer mit prominenter Geschichte

Den Oldtimern gehört in Essen wieder die Bühne. Bei der internationalen Messe Techno-Classica werden gut 2700 Automobile zu sehen sein. Etwa die Hälfte steht zum Verkauf - bei entsprechender Geldbörse.

Die Oldtimer-Leitmesse Techno-Classica ist am Mittwoch in Essen mit vielen Schmuckstücken und internationaler Beteiligung an den Start gegangen. Rund 1250 Aussteller aus 30 Ländern sind nach Veranstalterangaben auf der fünftägigen Messe vertreten. Hersteller, Händler und Clubs präsentieren mehr als 2700 auf Hochglanz polierte Sammler-Automobile. Es seien «weltbekannte und exklusive Marken» vertreten.

Etwa die Hälfte der Fahrzeuge steht zum Verkauf, wie ein Sprecher der veranstaltenden SIHA-Ausstellungen zum Messebeginn sagte. Auch Autos «ab 9000 Euro aufwärts» seien vertreten. Es handele sich nicht um ein «Millionärs-Hobby».

Nach zwei Jahren Pandemie-Pause hatte sich die Techno-Classica im vergangenen Jahr trotz hoher Spritpreise und Debatten um mehr Klimaschutz als Publikumsmagnet erwiesen. Man wolle den Erfolgskurs auch 2023 fortsetzen, betonte der Veranstalter. Es sei mit Besucherzahlen wie 2022 zu rechnen - damals waren mehr als 150.000 Personen aus 46 Nationen gekommen.

Zur 33. Ausgabe warb die Techno-Classica bei Oldtimern, Prestige-Automobilen, Rennwagen und Motorrädern mit der «Crème de la Crème» internationaler Händler und Auktionshäuser. Die ausgestellten Fahrzeuge stammen zudem auch aus Museen, von privaten Sammlern und rund 200 teilnehmenden Clubs.

Als ein Highlight wird der Formel-1-Rennwagen von Michael Schumacher aus der Saison 2005 zu sehen sein, der an die große Karriere des Ausnahmetalents aus Kerpen erinnert. Zudem feiert die «Ente» ihren 75. Geburtstag, was dem Publikum in einer «Citroën-Straße» nahegebracht werden soll. Die Besucher könnten tief in die vielfältige Geschichte der Automobile eintauchen, hieß es am ersten Messetag.

In einer Sonderausstellung zu 60 Jahre Lamborghini werde die italienische Marke mit einem Dutzend Exponaten gewürdigt - darunter ist auch ein 1968 in Paris erstmalig gezeigter grüner Miura. Weitere Themen setzen Jubiläen wie 75 Jahre Porsche, 70 Jahre Corvette oder auch 60 Jahre Mercedes-Benz 600. Als Besonderheit kann laut Messe zudem der Buick Baujahr 1936 bestaunt werden, mit dem der britische König Edward VIII. in die Londoner Downing Street gefahren sei, um die Regierung schon nach wenigen Monaten über seine geplante Abdankung zu unterrichten.

Nach SIHA-Angaben gilt die Schau als «Vorbild aller Oldtimermessen und genießt international einen einzigartigen Ruf».