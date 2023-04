Polizei verlängert Bewerbungsfrist für Polizeianwärter

Bundesliga: Borussia Dortmund geht im Sommer wieder auf USA-Tour

Borussia Dortmund reist im Sommer nach vier Jahren wieder zur Vorbereitung auf die neue Saison in die USA. Der Fußball-Bundesligist wird von Ende Juli an mehrere Städte im Westen und Mittleren Westen des Landes besuchen. Dies teilte der BVB am Dienstagabend mit. Eines von mehreren Testspielen bestreiten die Dortmunder gegen Manchester United am 30. Juli im Allegiant Stadium in Las Vegas. Für den Club ist es die insgesamt vierte Reise in die USA.