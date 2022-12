Wirtschaft fordert bessere Bahnanbindung von NRW und Norden

Bahn: Gäubahn: Theurer will Anbindungslösung an Stuttgarts Mitte

Der Schienenbeauftragte der Bundesregierung, Michael Theurer, will sich im Sinne der Anrainer der Gäubahn für eine weiter durchgängige Verbindung zum Stuttgarter Hauptbahnhof einsetzen - obwohl das während des Baus eines neuen Tunnels im Zuge des Megaprojekts Stuttgart 21 schwierig werden dürfte. Nach einem Treffen mit den Anrainer-Kommunen am Dienstag in Böblingen erklärte der FDP-Politiker: «Wir werden weiter daran arbeiten, Lösungen für die direkte Anbindung der Gäubahn in den Hauptbahnhof zu finden.» Für die Deutsche Bahn sagte Thorsten Krenz, Konzernbevollmächtigter für den Südwesten, man prüfe, «ob es alternative Fahrplanszenarien gibt, um Reisenden auch während der Bauzeit umsteigefreie Verbindungen an den Stuttgarter Hauptbahnhof zu ermöglichen».