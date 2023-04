Deutschland-Niederlande: Polizeistreife stoppt Drogenschmuggler

Ein deutsch-niederländisches Polizeiteam hat auf der Autobahn in Aachen einen Mann mit mehr als elf Kilogramm synthetischen Drogen im Auto gestellt. Als die Streife ihn am Donnerstag anhalten wollte, gab der Mann Gas und versuchte zu türmen, wie die Bundespolizei am Montag in Aachen mitteilte. Die Polizisten fuhren hinterher und stoppten ihn an der Ausfahrt Eschweiler. Im Kofferraum des Wagens wurde der Grund für den Fluchtversuch entdeckt: Amphetamin im Wert von 30 000 Euro. Der Haftrichter beim Amtsgericht Aachen erließ am Freitag Haftbefehl gegen den Mann.