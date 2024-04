Andrichs Fokus auf Bayer: Im Kopf kein Platz für den DFB

Robert Andrich kann mit Leverkusen in dieser Saison das Triple holen. Im Sommer will er zudem zur Heim-EM. Daran denken kann er gerade aber noch nicht.

Nationalspieler Robert Andrich will in dieser Saison mindestens zwei Titel mit Bayer Leverkusen gewinnen. Zur starken Saison mit den Rheinländern sagte der 29-Jährige in einem am Mittwoch veröffentlichten Interview der TV-Sender RTL und ntv: «Diese Momente werde ich, wenn überhaupt, vielleicht im Urlaub realisieren können, je nachdem, wie viel es am Ende wird. Ich hoffe, es werden mindestens zwei Titel und von daher glaube ich schon, dass man sich vieler Sachen gar nicht bewusst ist.»

Leverkusen empfängt an diesem Donnerstag West Ham United zum Viertelfinal-Hinspiel in der Europa League (21 Uhr/RTL). Schon am Wochenende kann Bayer 04 dann die erste deutsche Meisterschaft der Vereinsgeschichte perfekt machen. Leverkusen hat nach 28 von 34 Bundesligaspielen 16 Punkte Vorsprung auf den zweitplatzierten FC Bayern München.

«Ich weiß nicht, ob ich das überhaupt beschreiben kann. In dem Moment werde ich wahrscheinlich schon vorher zusammenbrechen. Wenn ich die Schale dann hochhebe, wird es wahrscheinlich schon wieder ein bisschen abgesackt sein», sagte Andrich zur nahenden Meisterschaft. Der Mittelfeldspieler sagte zudem: «Das sind so Momente, unabhängig vom Vater sein, wenn die Kinder zur Welt kommen, die nichts toppen.»

An die Fußball-Europameisterschaft in diesem Sommer denkt der Nationalspieler derzeit nach eigenen Angaben noch nicht. «Die Nationalmannschaft ist noch gar nicht in meinem Kopf, da sind die drei Sachen: Meisterschaft, DFB-Pokal, Europa League – Kind kommt auch noch dazwischen. Deswegen ist da aktuell kein Platz für den DFB vorhanden», sagte Andrich, der bislang drei Länderspiele absolviert hat.

«Auch wenn ich jetzt schon neunundzwanzig bin und schon das ein oder andere Spiel gespielt habe, fühle ich mich noch wie so ein kleiner Junge in der Nationalmannschaft», sagte er. «Aber ich glaube, ich habe da auch die Persönlichkeit, das abzulegen und trotzdem selbstbewusst zu sein.»