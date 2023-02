«Mönche von Lützerath» lesen abwesenden Grünen die Leviten

Demonstrationen: Aktivisten besetzen Grünen-Büros und stellen Forderungen

Aktivisten haben am Mittwoch Parteibüros der Grünen in Nordrhein-Westfalen besetzt. Eigenen Angaben zufolge wollten sie damit ihre Forderung unterstreichen, das vom Braunkohleabbau bedrohte Dorf Lützerath zu erhalten. Man habe Parteibüros in Düsseldorf und Köln besetzt, sagte ein Sprecher der unter dem Motto «Grün neu besetzen» agierenden Gruppe. Am Dortmunder Büro habe man zudem Transparente angebracht. Laut den Grünen NRW war außerdem die Kreisgeschäftsstelle in Bonn betroffen.