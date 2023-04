Marvin Friedrich «absolut unzufrieden» in Gladbach

Kunst: Hauptwerk von Gerhard Richter wird in New York versteigert

Ein Hauptwerk von Gerhard Richter, das Gemälde «4096 Farben» aus dem Jahr 1974, wird am 18. Mai in New York versteigert. Der Schätzpreis betrage 18 bis 25 Millionen Dollar, umgerechnet 16,5 bis 23 Millionen Euro, teilte die Deutschland-Zentrale des Auktionshauses Sotheby's in Richters Wohnort Köln mit. «Dieses letzte Gemälde der begehrten Farbtafel-Serie war auch eine Inspiration für das prächtige Fenster des Künstlers im Kölner Dom», sagte eine Sprecherin. Das Bild stammt aus Privatbesitz. Der 91 Jahre alte Richter ist einer der teuersten und einflussreichsten lebenden Künstler der Welt.