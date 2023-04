Ein Spiel Innenraumverbot für Duisburgs Geschäftsführer

Bildung: Sondersitzung des Schulausschusses zur Abi-Panne am Freitag

Wegen der Verschiebung des Starts der Abiturprüfungen in Nordrhein-Westfalen infolge einer Technikpanne kommt der Schulausschuss des Landtags am Freitag (11.00 Uhr) zu einer Sondersitzung zusammen. Die SPD-Opposition hatte eine unverzügliche Sondersitzung bereits an diesem Donnerstagmittag gefordert. Am Donnerstag gebe es allerdings erneut Downloads von Abiturprüfungen, die durch das Schulministerium begleitet würden, schrieb der Ausschussvorsitzende Florian Braun (CDU) am Mittwoch an die Mitglieder des Ausschusses. Daher erscheine eine Sitzung genau in diesem Zeitfenster nicht sachgerecht.