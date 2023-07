Home

Regional

Nordrhein-Westfalen

2. Bundesliga: Schalkes Latza gibt Kapitänsbinde ab

Schalkes Latza gibt Kapitänsbinde ab

Der FC Schalke 04 wird am 28. Juli mit einem neuen Kapitän in die 2. Fußball-Bundesliga starten. Wie die Gelsenkirchener am Sonntagabend mitteilten, hat der bisherige Spielführer Danny Latza sein Amt nach zwei Jahren zur Verfügung gestellt. Die Entscheidung sei ihm nicht leichtgefallen, wird der 33 Jahre alte Mittelfeldspieler zitiert. Er habe aber gespürt, «dass dieser Impuls der Mannschaft guttun wird». Erst am Donnerstag hatte in Marco Reus auch der Kapitän von Schalkes Erzrivale Borussia Dortmund sich der Binde entledigt.

Schalkes Dominick Drexler (l-r) ist beim Training im Duell mit Schalkes Danny Latza und Schalkes Soichiro Kozuki. © Tim Rehbein/dpa

Der gebürtige Gelsenkirchener Latza werde «auch weiterhin auf und neben dem Platz ein wichtiger Ansprechpartner für die Spieler und mich bleiben, daran gibt es keine Zweifel», sagte Schalke-Trainer Thomas Reis. Wer neuer Kapitän wird, will der Verein «zu gegebener Zeit» bekannt geben.

© dpa