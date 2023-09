Gesetzentwurf zum Ende der Straßenbaubeiträge

Das Ende der Straßenbaubeiträge für Grundstückseigentümer in Nordrhein-Westfalen soll bald auch gesetzlich besiegelt werden. Das Kabinett hat dafür einen entsprechenden Gesetzentwurf beschlossen. Nach der Verbändeanhörung solle das Gesetz im Oktober in den Landtag eingebracht werden, sagte ein Sprecher des zuständigen Kommunal- und Bauministeriums am Donnerstag. Faktisch ist die umstrittenen Abgabe schon abgeschafft. Die damalige Regierung aus CDU und FDP hatte aber ein Gesetz dazu nach der Landtagswahl 2022 angekündigt. Inzwischen regieren CDU und Grüne in NRW. Laut Vorlage soll das Gesetz am 1. April 2024 in Kraft treten.