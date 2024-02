Paderborn mit Rückenwind zum Betzenberg

Weiter Demos gegen Rechtsextremismus und AfD in NRW

Auch am Samstag haben wieder Proteste gegen Rechtsextremismus in Nordrhein-Westfalen begonnen. Den Anfang machten am Morgen rund 350 Menschen in Ennepetal im südlichen Ruhrgebiet unter dem Motto «Ennepetal gegen die AfD», wie ein Polizeisprecher mitteilte. Im Laufe des Tages sollte eine Demo in Kierspe im Märkischen Kreis anlaufen und sich in Bedburg (Rhein-Erft-Kreis) ein Demozug zum Thema «In Vielfalt geeint - Wir in Bedburg für Demokratie» in Gang setzen. Auch in Fröndenberg und in Werne im Kreis Unna wurden Proteste gegen die AfD und Rechtsextremismus erwartet.