Jordy de Wijs sichert Fortuna Düsseldorf 3:2-Sieg gegen KSC

2:3 in Düsseldorf: KSC verliert in der Nachspielzeit

Mit der allerletzten Aktion hat Fußball-Zweitligist Karlsruher SC im Auswärtsspiel bei Fortuna Düsseldorf am Sonntag noch eine Niederlage kassiert. Jordy de Wijs traf in der dritten Minute der Nachspielzeit zum 3:2 (1:1) für die Gastgeber, die als Tabellensechster weiter in Lauerstellung auf den Relegationsrang drei liegen. Der KSC hat vier Spieltage vor Schluss zehn Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz 16 und den Ligaverbleib so gut wie sicher, kassierte aber die zweite Pleite nacheinander.