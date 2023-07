Fortuna Düsseldorf reicht ein Sieg zum Turniergewinn

Medien: BVB-Talent Coulibaly vor Wechsel nach England

Der Wechsel des Dortmunder Abwehrspielers Soumaila Coulibalyk zum FC Burnley ist nach übereinstimmenden Medienberichten so gut wie perfekt. Demnach soll der 19-Jährige zunächst für ein Jahr an den Premier-League-Aufsteiger verliehen werden, bevor laut Transferexperte Fabrizio Romano eine Kaufpflicht in Höhe von rund 15 Milliionen Euro greift. Der Fußball-Bundesligist hatte Coulibaly vor zwei Jahren ablösefrei von Paris Saint-Germain verpflichtet. Bisher bestritt er ein Bundesligaspiel und eine Partie in der Champions League. Vorwiegend kam der Innenverteidiger in der U 23 des BVB in der 3. Liga zum Einsatz.