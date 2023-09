Coach vor S04-Spiel: Erinnert an «Zeit im Amateurfußball»

Zwei Tage nach der Trennung von Trainer Thomas Reis tritt Schalke in Paderborn an. Wegen des Trainerwechsels ändert SCP-Coach Lukas Kwasniok die Abläufe am Spieltag.

Der Trainerwechsel beim FC Schalke 04 erschwert für Paderborn-Coach Lukas Kwasniok die Vorbereitung seiner Mannschaft auf das anstehende Kräftemessen der beiden Vereine in der 2. Fußball-Bundesliga. «Das erinnert mich an wenig an meine Zeit im Amateurfußball», sagte Kwasniok am Donnerstag und erklärte: «Du warst ja da immer wieder darauf bedacht, auf dich selbst zu schauen, den Fokus auf dich zu richten und weniger auf den Gegner, weil du einfach nicht wusstest, was auf dich zukommt», sagte Kwasniok.

Der 42-Jährige ergänzte: «Wer ist bei der Oma beim Geburtstag? Wer hat ein Wehwehchen? Das hast du ja alles nicht mitbekommen. Hat der Trainer irgendwie eine Idee? Welche Spieler müssen arbeiten und so weiter. Das ist der Alltag im Amateurfußball und so ähnlich geht's mir dieses Mal. Deswegen freue ich mich drauf.»

Schalke hatte sich am Mittwoch von Trainer Thomas Reis getrennt. Bei der Partie in Paderborn an diesem Freitag (18.30 Uhr/Sky) betreut Matthias Kreutzer die Gelsenkirchener als Interimscoach. Weil Kwasniok nicht gut abschätzen kann, welche Spieler sein Kollege aufbietet, hat er die Abläufe bei seinem Team angepasst: Die finale Mannschaftsbesprechung soll am Freitag im Stadion erst stattfinden, wenn die Schalker ihre Aufstellung veröffentlicht haben.