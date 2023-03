Armina-Coach Scherning: «Das wichtigste Spiel der Saison»

Fußball: Spätes Joker-Tor hält Heidenheim auf Aufstiegskurs

Der 1. FC Heidenheim hat die Pflichtaufgabe beim Abstiegskandidaten Arminia Bielefeld mit Mühe gemeistert und rückt in der Tabelle der 2. Fußball-Bundesliga dicht an die direkten Aufstiegsplätze heran. Durch das 1:0 (0:0) am Sonntag in Bielefeld verkürzte Heidenheim den Abstand zum Tabellenzweiten Hamburger SV auf zwei Punkte. Stefan Schimmer (70. Minute) traf für den Liga-Dritten. Bielefeld dagegen verharrt nach der dritten Niederlage in Folge auf dem Abstiegsrelegationsplatz.