Drei Polizisten bei Schlägerei verletzt

Mann mit Messer verletzt: Festnahme

Ein 27-jähriger Mann soll in Kreuzberg einen 30-Jährigen mit einem Messer am Oberschenkel verletzt haben und anschließend Polizisten angegriffen haben. Der verletzte 30-Jährige alarmierte am Samstagmittag die Polizei und gab an, von einem Mann mit einem Messer in der Wrangelstraße angegriffen worden zu sein, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Laut Aussagen des Opfers sei der mutmaßliche Täter nach dem Angriff in den Görlitzer Park geflüchtet.