Viel Wind und milde Temperaturen in Niedersachsen und Bremen

Wetter: 21 Grad am Oberrhein? Rekordwärme an Silvester erwartet

Der Jahreswechsel verspricht am Oberrhein rekordverdächtig mild zu werden: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach erwartet an Silvester tagsüber Werte bis zu 21 Grad. Auch an Neujahr könnten nochmals 20 Grad erreicht werden, bevor zum Beginn der neuen Woche eine Kaltfront etwas Abkühlung bringt. «Winterwetter ist allerdings selbst im Bergland bis auf Weiteres nicht in Sicht», sagte ein DWD-Meteorologe.