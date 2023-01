Home

Wetter: Starker Wind und einzelne Sturmböen im Nordwesten

In Niedersachsen und Bremen herrscht am Donnerstag bis in den Nachmittag starker bis stürmischer Wind. An der Nordsee und im Harz kommt es zu Sturmböen. Am Vormittag ist es zunächst stark bewölkt und es gibt Regen, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Auch im Tagesverlauf bleibt es bewölkt und regnerisch. Die Temperaturen liegen zwischen 8 und 12 Grad.

In der Nacht zum Freitag bleibt es wechselhaft bewölkt, die Schauer lassen etwas nach und die Temperaturen sinken auf 6 Grad, in den Mittelgebirgen auf 2 Grad. Am Freitag bleibt es stark bewölkt und regnerisch bei Temperaturen zwischen 8 und 11 Grad. Es weht mäßiger bis frischer Wind, an der Nordsee kommt es im Verlauf weiterhin zu stürmischen Böen. Auch am Samstag und in der Silvesternacht bleibt es weiterhin regnerisch. Die Temperaturen liegen zwischen milden 14 bis 16 Grad am Tag, in der Nacht zwischen 8 und 12 Grad. Tagsüber herrscht noch starker bis stürmischer Wind, der in der Nacht nachlässt.

