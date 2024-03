Regen und Gewitter zum Wochenstart in Niedersachsen erwartet

Wolken und zeitweise Regen in Berlin und Brandenburg

Zum Ende der Arbeitswoche erwartet die Menschen in Berlin und Brandenburg ein grauer Wintertag mit Temperaturen zwischen 6 und 8 Grad. Es gibt viele Wolken und es fällt am Freitag etwas Regen oder Sprühregen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) vorhersagte. Zunächst weht es schwach bis mäßig. Ab dem späten Nachmittag bis in den Samstag hinein rechnen die Wetterexperten besonders in der Nordhälfte und in Berlin mit Windböen zwischen 50 und 60 Kilometern pro Stunde.