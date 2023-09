Niedersachsen und Bremer genießen sommerliches Wetter

Sommerliche Temperaturen haben in Niedersachsen und Bremen viele Menschen an die Luft und in Biergärten gelockt. Vielleicht zum letzten Mal in diesem Jahr, denn eine Abkühlung ist in Sicht.

Ein Hochdruckgebiet hat am Wochenende noch einmal für warmes und teilweise sogar heißes Wetter in Niedersachsen und Bremen gesorgt. Viele Menschen zog es nach draußen, um vielleicht zum letzten Mal in diesem Jahr sommerliches Wetter zu genießen. «Es ist mega-voll hier, schon seit Tagen. Die Leute kommen ohne Ende», sagte eine Sprecherin vom Café Sand in Bremen am Sonntag. Der Biergarten liegt direkt am Weserstrand. Auch an der Milchbar Norderney standen die Gäste am Wochenende Schlange. «Das Wetter ist Bombe», sagte ein Mitarbeiter.

Mit bis zu 30 Grad im südlichen Niedersachsen und bis zu 28 Grad in Bremen klingt das Wochenende aus. Die Nacht auf den Montag startet zunächst klar, später ziehen dünne Wolkenfelder auf, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Die Temperaturen fallen auf Werte um die 14 Grad, auf den Inseln auf bis zu 19 Grad.

Auch zum Wochenstart wird es laut der Vorhersage noch einmal warm, bevor Regen und Gewitter eine Abkühlung bringen. Der Montag startet mit vereinzeltem Frühnebel und leichter Bewölkung. Später lockert es wieder auf. Auf den Inseln werden Werte von bis zu 25 Grad erwartet, in Bremen bis zu 30 Grad und in Braunschweig bis zu 31 Grad. Im Laufe des Abends könne es vereinzelt zu Schauern und auch einzelnen Gewittern kommen. Nachts kühlt es sich auf bis zu 15 Grad ab.

Am Dienstag wird es sehr wechselhaft: Bei vielen Wolken kann es ab dem Nachmittag immer wieder Schauer und Gewitter geben. An der Küste werden Höchsttemperaturen von 22 Grad erwartet, im Landesinneren bis zu 28 Grad. Regnerisch geht es auch am Mittwoch weiter, dann nur noch bei Höchstwerten um die 20 Grad.