Niedersachsen und Bremen starten bedeckt in den Tag

Wetter: Glätte, Frost und Schnee im Osten

Autofahrer in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen müssen sich am Wochenende auf Glätte und Frost einstellen. Besonders am Samstagmorgen und Vormittag sei mit Glättegefahr durch überfrierende Nässe zu rechnen, warnte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstagmorgen. In der Nacht zum Sonntag und am Sonntagmorgen werde dann leichter bis mäßiger Frost erwartet.