Werder Bremen bangt um angeschlagenen Amos Pieper

Amos Pieper erhält im Spiel gegen Frankfurt einen Schlag auf das Sprunggelenk. Weitere Untersuchungen sollen zeigen, wann der Innenverteidiger dem Bremer Bundesligisten wieder zur Verfügung steht.

Fußball-Bundesligist Werder Bremen muss möglicherweise auf Amos Pieper verzichten. «Leider ist die Sprunggelenksproblematik aus dem letzten Jahr wieder aufgetreten», sagte Werders Leiter Profifußball, Clemens Fritz, am Dienstag. Der 26 Jahre alte Innenverteidiger Pieper war am Freitag beim 1:1 gegen Eintracht Frankfurt in der zweiten Hälfte verletzt ausgewechselt worden.

«Amos wird in Absprache mit unserem Mannschaftsarzt noch eine weitere Meinung einholen, um final abzuklären, wie die weiteren Behandlungsschritte aussehen werden. Wir werden dann auch wissen, ob und wie lange Amos ausfallen wird», sagte Fritz weiter. Pieper war bereits im vergangenen Jahr am Sprunggelenk operiert worden. Die Bremer spielen am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) bei Spitzenreiter Bayer Leverkusen.