Gesundheitsminister wirbt für Grippe-Impfung

Im Winter wieder Videosprechstunden bei Kinderärzten möglich

In Erwartung winterlicher Infektwellen bietet die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein (KVNO) im Dezember und Januar wieder Videosprechstunden für erkrankte Kinder an. Damit sollen die in der Erkältungszeit häufig überfüllten Kinderarztpraxen entlastet werden, wie der KVNO-Vorstandsvorsitzende Frank Bergmann am Dienstag sagte.