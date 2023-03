Spielhallenbetreiber erzielen vor Gericht Erfolg

Featured: Batwoman Staffel 3: Wann landen die neuen Folgen in Deutschland?

Seit Herbst 2021 kannst Du Staffel 2 von „Batwoman” bei Amazon Prime streamen – und ab April 2022 auch im Free TV. Aber wie steht es um Staffel 3 von Batwoman? Was wir über den Start in Deutschland, Story und Cast bereits wissen, erfährst Du hier. Am 12. April 2022 feiert die zweite Batwoman-Staffel ihre Free-TV-Premiere bei sixx. Und auch die dritte Staffel ist längst produziert und in den USA sogar schon gelaufen. Es ist also nur noch eine Frage der Zeit, bis die neuen Folgen auch bei uns landen. Wann kannst Du Staffel 3 von Batwoman in Deutschland streamen? In den USA lief die finale Folge von Staffel 3 am 2. März 2022 beim Sender The CW, der mit „Arrow” das sogenannte Arrowverse begründet hat. Auch Batwoman, „The Flash” und „Supergirl” sind unter anderem Teil des Arrowverse. The Flash: Wird Staffel 9 der letzte Auftritt von Barry Allen? Hierzulande strahlt Amazon Prime Video den Großteil der Arrowverse-Serien aus. Seit dem 15. September ...