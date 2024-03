Home

Versicherungen: Hannover Rück hebt nach Rekordgewinn die Dividende an

Der weltweit drittgrößte Rückversicherer Hannover Rück will nach seinem Rekordgewinn deutlich mehr Geld an seine Aktionäre ausschütten. Für das vergangene Jahr sollen sie einschließlich einer Sonderdividende 7,20 Euro je Aktie erhalten, wie der im Dax notierte Konzern am Montag in Hannover mitteilte.

Ein Schild der Hannover Rück. © Raphael Knipping/dpa

Für 2022 hatte die Hannover Rück je Anteilsschein 6 Euro ausgezahlt. Die geplante Ausschüttung für 2023 besteht aus einer Basisdividende von 6 Euro und einer Sonderdividende von 1,20 Euro je Aktie. Für das Vorjahr hatte es eine Basisdividende von 5 Euro und eine Sonderdividende von 1 Euro gegeben. Im abgelaufenen Jahr verdiente die Hannover Rück unter dem Strich rund 1,8 Milliarden Euro und damit so viel wie nie zuvor, wie sie bereits Anfang Februar mitgeteilt hatte. Für 2024 rechnet Vorstandschef Jean-Jacques Henchoz weiterhin mit einem Anstieg auf mindestens 2,1 Milliarden Euro. Von dem Gewinn und der Dividende profitiert vor allem der Versicherungskonzern Talanx (HDI), dem gut die Hälfte der Hannover-Rück-Aktien gehören.

