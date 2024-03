Hannover Rück: Deutschlandchef Pickel geht

Rückversicherungsschutz: Munich Re erwartet mehr Nachfrage

Der weltgrößte Rückversicherer Munich Re rechnet trotz der Preiserhöhungen im Schaden- und Unfallgeschäft mit einer steigenden Nachfrage nach Rückversicherungsschutz. Der weltweite Rückversicherungsmarkt werde in der Zeit von 2023 bis 2025 auch nach Abzug der Inflation jährlich leicht wachsen, teilte der Dax-Konzern am Sonntag beim jährlichen Branchentreffen in Monte Carlo mit. Der Vorstand warnte vor einer weiter hohen Inflation, die auch die Kosten für Versicherungsschäden in die Höhe treibe. Zudem kämen die Zerstörungen durch Schwergewitter mit Tornados und Hagel in den USA die Branche inzwischen so teuer zu stehen wie ein starker Hurrikan.