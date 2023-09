Home

Verkehrsunfall: Vier Schwerverletzte nach Auffahrunfall auf B51 bei Bremen

Bei einem Auffahrunfall auf der Bundesstraße 51 südlich von Bremen sind vier Menschen schwer verletzt worden. Ein 27 Jahre alter Autofahrer übersah auf der Bundesstraße in Bassum ein vor ihm stehendes Fahrzeug, das abbiegen wollte, und fuhr ungebremst auf, wie die Polizei am Dienstagabend mitteilte. Dadurch sei das abbiegende Auto in den Gegenverkehr geschleudert worden, wo es frontal mit einem dritten Fahrzeug zusammenstieß.

Ein Schild weist auf die Notaufnahme eines Krankenhauses hin. © Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Die Insassen des abbiegenden Autos, eine 39 Jahre alte Frau und ihr sechsjähriges Kind, die 26 Jahre alte Fahrerin des dritten Fahrzeugs und der 27-Jährige wurden so schwer verletzt, dass bei einigen zunächst Lebensgefahr nicht ausgeschlossen werden konnte. Am Mittwochmorgen konnte ein Polizeisprecher zunächst keine Entwarnung geben. Alle vier wurden in Krankenhäuser gebracht. Die Bundesstraße war für die Unfallaufnahme und die Bergungsmaßnahmen bis in die späten Abendstunden voll gesperrt.

