Stillgelegte Bahnstrecken könnten wieder in Betrieb gehen

Grüne: Bahnstrecken in Ostsachsen nicht abschreiben

Die Grünen halten an der Wiederbelebung von zwei stillgelegten Bahnstrecken in Ostsachsen fest. Konkret geht es um die Verbindungen von Löbau nach Ebersbach und Niedercunnersdorf nach Oberoderwitz (Herrnhuter Bahn). Grünen-Verkehrsexperte Gerhard Liebscher sah am Montag die Potenziale beider Strecken in einem am Wochenende bekannt gewordenen Gutachten fehlerhaft dargestellt. Man wolle deshalb an weiteren Planungsschritten festhalten.