Polizei Bremen geht gegen Raser und Poser vor

Polizei zieht positive Bilanz nach «Carfriday»

Die Polizeipräsidien Neubrandenburg und Rostock haben sich in der Nacht auf Samstag erstmalig an der bundesweiten Verkehrsüberwachungsaktion «Carfriday» beteiligt und eine positive Bilanz gezogen. In Stralsund stellten die Beamten ein Treffen der Tuningszene mit bis zu 200 Fahrzeugen fest, das jedoch friedlich ablief, wie die Polizei am Samstag mitteilte. In Neubrandenburg registrierte die Polizei insgesamt 44 Autofahrer, die zu schnell unterwegs waren. Außerdem gab es mehrere Fahrzeuge, die aufgrund von Um- und Anbaumaßnahmen ohne eine gültige Betriebserlaubnis unterwegs waren.