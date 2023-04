Home

Fünf Verletzte bei Zusammenstoß von Auto und Transporter

Fünf Menschen sind bei einem Zusammenstoß von zwei Fahrzeugen in Haselünne (Landkreis Emsland) verletzt worden. Der 24-jährige Fahrer eines Transporters übersah am Samstagnachmittag nach Polizeiangaben das vorfahrtsberechtigte Auto eines 22-Jährigen. Bei dem Zusammenstoß wurde die 61 Jahre alte Beifahrerin in dem Pkw schwer verletzt. Die übrigen Mitfahrer in dem Wagen - darunter ein elfjähriges Kind - sowie beide Fahrer kamen mit leichten Verletzungen davon. Die 61-jährige Frau wurde per Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

