Home

Regional

Niedersachsen & Bremen

Verkehr: Autofahrer stirbt bei Unfall - A7 Richtung Kassel gesperrt

Autofahrer stirbt bei Unfall - A7 Richtung Kassel gesperrt

Ein 50 Jahre alter Autofahrer ist bei einem Unfall auf der Autobahn 7 in Südniedersachsen ums Leben gekommen. Ersten Ermittlungen zufolge fuhr der Mann am Montag kurz vor der Anschlussstelle Hann. Münden-Lutterberg mit dem Auto auf einen Lastwagen auf, wie die Polizei mitteilte. Bei dem Aufprall erlitt er tödliche Verletzungen. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Ein Warndreieck steht in der Nähe einer Unfallstelle. © Stefan Sauer/dpa/Symbolbild

Die Autobahn in Richtung Kassel wurde zwischen den Anschlussstellen Hann. Münden-Hedemünden und Lutterberg gesperrt. Noch am Abend dauerte die Sperrung an, es kam zu erheblichen Verkehrsstörungen. Gegen 21.00 Uhr staute sich der Verkehr den Angaben zufolge noch bis in Höhe Göttingen zurück. Wie lange die Fahrbahn noch gesperrt bleibe, war zunächst unklar. Autofahrer werden gebeten, die A7 ab Hedemünden zu verlassen und über die Umleitungsstrecke zu fahren.

© dpa