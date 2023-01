Kein Mord: Gericht wertet tödliche Attacke als Affekttat

Tiere: Marder sorgt für Stromausfall

Ein Marder hat in Neustadt am Rübenberge bei Hannover für einen Stromausfall gesorgt. Betroffen waren am Freitagfrüh zwölf Ortsteile. Knapp eine Stunde nach Mitternacht hatte sich der Marder in eine Trafostation im Ortsteil Büren verirrt, wie Steffen Schlakat-Hagemann, Sprecher der Stadtwerke Neustadt am Rübenberge, sagte. Dort löste das Tier einen Lichtbogen aus. Durch den Kurzschluss wurde ein großer Teil des Netzes, das durch das Umspannwerk versorgt wird, gestört und abgeschaltet. Insgesamt 92 Trafostationen wurden außer Betrieb gesetzt. Zuerst hatte die «Hannoversche Allgemeine Zeitung» darüber berichtet.