41 Kilo Kokain geschmuggelt: Sieben Jahre Haft

Verdi: Kita-Warnstreiks am 8. März geplant

Die Gewerkschaft Verdi hat zum Frauentag am 8. März zu Warnstreiks in Kindertagesstätten und sozialen Einrichtungen aufgerufen - auch Niedersachsen und Bremen sind davon betroffen. Die Beschäftigten reagierten damit auf das aus ihrer Sicht «völlig unzureichende» Angebot der Arbeitgeber aus der zweiten Verhandlungsrunde im öffentlichen Dienst, teilte Verdi am Freitag mit. Unter anderen in Hannover, Bremen, Oldenburg, Göttingen und Braunschweig sollen am kommenden Mittwoch Kundgebungen stattfinden. Verdi will damit nach eigenen Angaben auch ein Zeichen für die Aufwertung der oft von Frauen ausgeübten sozialen Arbeit setzen.