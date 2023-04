29-Jähriger angefahren - Haftbefehl wegen versuchten Mordes

Gedenkandacht für Opfer des Messerangriffs am Dienstag

Mit einer Gedenkandacht soll am kommenden Dienstag in Ludwigshafen an die Opfer des tödlichen Messerangriffs erinnert werden. Das teilte die Stadt am Sonntag mit. Von 12.20 Uhr bis 12.30 Uhr - der Tatzeit am vergangenen Dienstag - sollen die Kirchenglocken geläutet werden. Die evangelische und die katholische Kirche laden anschließend gemeinsam mit der Stadt zu einer interreligiösen Andacht in die Christ-König-Kirche im Stadtteil Oggersheim ein, wie es in der Mitteilung hieß.