Kinder bei Unfällen von Autos angefahren und schwer verletzt

Zwei Kinder sind bei Unfällen in Leipzig und Glashütte in der Sächsischen Schweiz von Autos angefahren und schwer verletzt worden. Am Dienstagmorgen wollte ein sechsjähriger Junge eine Straße in Leipzig überqueren. Er trat laut Polizei zwischen zwei parkenden Autos auf die Fahrbahn. Eine 60 Jahre alte Fahrerin erfasste das Kind mit ihrem Wagen. Der Junge wurde in ein Krankenhaus gebracht.