Tarifkonflikt: Verdi-Warnstreik am Mittwoch: Regiobus in Hannover betroffen

Fahrgäste im öffentlichen Nahverkehr in der Region Hannover müssen sich am Mittwoch auf Beeinträchtigungen einstellen. Die Gewerkschaft Verdi ruft im Rahmen bundesweiter Warnstreiks Beschäftigte der Regiobus Hannover auf, von Betriebsbeginn bis Betriebsschluss ihre Arbeit niederzulegen. Das teilte ein Verdi-Landessprecher am Montag mit. Betroffen sind neben der zentralen Verwaltung in der Georgstraße in Hannover die Betriebshöfe Burgdorf, Eldagsen, Mellendorf, Neustadt und Wunstorf. An den jeweiligen Standorten der Beschäftigten sind Versammlungen geplant. Bei anderen Verkehrsunternehmen in Niedersachsen und Bremen ist dem Sprecher zufolge nicht mit Einschränkungen zu rechnen.