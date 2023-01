19-Jähriger nach Polizeikontrolle von Zug tödlich erfasst

Kriminalität: Diebe stehlen Spenden an Feuerwehr in Peine

Zwei Diebe haben im Landkreis Peine Spenden in Höhe von 500 Euro gestohlen, die eigentlich für die Freiwillige Feuerwehr gedacht waren. Nach Angaben der Polizei sei es üblich, dass die Anwohner dort ihre alten Weihnachtsbäume an die Straße stellen und daran Umschläge mit Spenden an die örtlichen Freiwilligen Feuerwehren, die die Bäume abholen und entsorgen, hängen. Anwohner bemerkten jedoch, dass ein 51-Jähriger und eine 45-Jährige mit ihrem Transporter die Straßen entlangfuhren und die Umschläge mit dem Geld an sich nahmen. Die alarmierte Polizei konnte die beiden Diebe am Samstagmittag fassen und insgesamt 500 Euro sicherstellen.