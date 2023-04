Mehr Kahlflächen im Harz trotz Aufforstungen

Unternehmen: Kontrollen in Barber-Shops im Landkreis Celle

In Wietze im Landkreis Celle sind am Mittwochabend sogenannte Barber-Shops und Gastronomiebetriebe kontrolliert worden. Polizei- und Zollbeamte überprüften die Arbeitsbedingungen und weitere innerbetriebliche Abläufe, wie es in einer Mitteilung der Polizei hieß. Über das Ergebnis der Kontrollen soll nach Auskunft eine Polizeisprechers in Celle am Donnerstag berichtet werden. Barber-Shops sind Herren-Friseursalons, die auch auf Bartpflege spezialisiert sind.